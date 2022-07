21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug (Adnkronos) - Centrodestra unito in vista del voto del 25 settembre? "Assolutamente sì, non c'è tempo da perdere. I problemi delle famiglie a casa sono bollette, mutui e le riforme non fatte per i no di Pd e 5 stelle". Lo ha detto Matteo Salvini al Tg1.