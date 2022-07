Governo: ministro Salute Ucraina, 'grato a Speranza, ha fatto molto per noi'

21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Conosco molto bene il vostro ministro Roberto Speranza, e gli sono molto grato per il sostegno che ha dato all'Ucraina. E' sempre stato disponibile, anche per la cura dei bambini, ci ha sempre aiutato e per noi c'è sempre stato, quindi non lo vorrei perdere nel governo". A dirlo, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos, è il ministro della Salute ucraino Victor Liashko, commentando così la crisi di governo causata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. "Come collega posso dire che ci dispiace se dei politici si dimettono quando si sono instaurati dei rapporti -dice il ministro- Ma su questo non posso aggiungere altro, a causa della guerra in corso".

"Sono grato all'Italia per tutto ciò che ha fatto per noi, e mi auguro che questo sostegno resti nonostante i cambiamenti politici in corso", aggiunge poi il ministro.