Governo: Draghi in Cdm, 'avanti con Pnrr, favoriamo chi ci succederà'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo portare avanti l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà. Porterò con me un ricordo molto bello di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con voi. Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro". Così il premier Mario Draghi, nell'intervento introduttivo nella riunione del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.