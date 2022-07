Governo: Draghi, 'anche i banchieri centrali usano il cuore, grazie per tutto il lavoro'

21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Innanzitutto grazie, grazie. Grazie per questo" applauso "naturalmente, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, a volte. Grazie per questo e per tutto il lavoro fatti in questi mesi". Così il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, dove è stato accolto da un lunghissimo applauso e dalla standing ovation dei membri del suo governo e di gran parte dei deputati presenti nell'emiciclo.