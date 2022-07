Governo: Crippa in assemblea M5S, 'vergognosi attacchi a chi la pensava diversamente'

21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Duro attacco del capogruppo Davide Crippa in assemblea M5S. O meglio una levata di scudi, per difendere "chi la pensava diversamente e per questo è stato attaccato, demonizzato, trattato con ferocia. E' stato vergognoso, eppure fino a ieri pomeriggio tutte le opzioni erano sul tavolo, anche quella di dare la fiducia al governo. Dunque questi attacchi, col senno di poi, sono stati ancora più ingenerosi". Le parole del capogruppo, in rotta di collisione con il leader Giuseppe Conte sin dall'inizio, sono state accolte dall'applauso di molti colleghi, raccontano all'Adnkronos fonti presenti alla riunione.