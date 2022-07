21 luglio 2022 a

a

a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il perimetro" in cui si muoverà il governo "garantisce una operatività piena nell'ambito delle decisione che si possono assumere, soprattutto sulla pandemia, che non è ancora finita, sull'Ucraina e sul Pnrr". Lo spiega la ministra per la Famiglia Elena Bonetti, lasciando Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.