Roma, 21 lug (Adnkronos) - "La differenza creata in questi giorni con il M5s lascia un segno e difficilmente sarà ricomposta. Lo dico molto francamente, il gesto di ieri e quello che è accaduto in questi giorni è sostanza e non forma". Lo ha detto Enrico Letta al Tg3.