Governo: Fico annuncia dimissoni Draghi, alle 13 Conferenza capigruppo**

21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Alla ripresa della seduta, sospesa questa mattina dopo l'annuncio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di volersi recare al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato l'annuncio delle dimissioni del premier e della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di prenderne atto, con l'invito al Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Fico ha quindi convocato per le 13 la Conferenza dei capigruppo.