Viterbo, 20 lug. (Adnkronos) - Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e sarebbe arrivato alla piscina destinata agli adulti. Sul posto carabinieri e pm di turno che stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire la dinamica.