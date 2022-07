Ucraina: Draghi, 'mai cessato ricerca pace'

20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Allo stesso tempo, non abbiamo mai cessato la nostra ricerca della pace – una pace che deve essere accettabile per l'Ucraina, sostenibile, duratura". Così il premier Mario Draghi in Senato.

"Siamo stati tra i primi a impegnarci perché Russia e Ucraina potessero lavorare insieme per evitare una catastrofe alimentare, e allo stesso tempo aprire uno spiraglio negoziale. I progressi che si sono registrati la settimana scorsa in Turchia sono incoraggianti, e auspichiamo possano essere consolidati".