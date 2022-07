Ruby ter: processo riparte a settembre, 17 ottobre arringa difesa Berlusconi

20 luglio 2022 a

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - L'estate incombe anche sul processo milanese Ruby ter: dopo l'ultima udienza di oggi, prima della feriale, si torna in aula il 21 settembre (aula bunker di San Vittore) quando prenderanno la parola le difese dell'avvocato Luca Giuliante, delle gemelle De Vivo e di altre ragazze che hanno partecipato alle cene di Arcore.

Nell'udienza del 28 settembre, in tribunale, potrebbe prendere la parola Franco Coppi, se non lo farà il 17 ottobre, uno dei difensori del leader di Forza Italia accusato di corruzione in atti giudiziari. Il 5 ottobre, invece, interverranno le difese di Ruby, dell'ex compagno Luca Risso e della modella Marysthell Polanco. Infine nell'udienza del 17 ottobre (bunker due via Ucelli di Nemi) sarà l'avvocato Federico Cecconi, difensore dell'ex premier, a chiudere le arringhe.