Milano: residenti protestano per il rumore, chiude cineclub Wanted Clan di Porta Romana

Milano, 20 lug.(Adnkronos) - "Le note del pianoforte, la partecipazione attiva degli spettatori (la sala ha capienza massima di 25 persone) e le parole dei registi e degli artisti presenti, nonostante rappresentassero per partecipanti, passanti e vicini, il suono della comunità, della socialità, della cultura e della bellezza, erano per qualcuno troppo rumorose e ci hanno perciò imposto lavori di insonorizzazione dai costi insostenibili per la gestione dello spazio, in quanto ammontano a un importo tra i 30 e i 60mila euro". Per questo "il Wanted Clan, che ha coinvolto oltre 15mila soci e organizzato proiezioni, dibattiti, festival, concerti, ospitato professionisti del cinema come (per citare solo quelli del 2022) Charlotte Gainsbourg e Ulrich Seidl sta cercando un nuovo spazio". Così, in una nota, il cineclub milanese Wanted Clan di Porta Romana annuncia che alla fine del mese di luglio sarà costretto a chiudere i battenti.

"Siamo stanchi di lottare -spiega Anastasia Plazzotta, presidente dell'associazione che nel 2016 aveva dato vita al cineclub con il sostegno del Comune di Milano nella vecchia sede di Via Tertulliano-. Troppe sfide insieme hanno esaurito la grande passione che serve per portare avanti una attività come la nostra, senza scopo di lucro, che devi amare fino in fondo e ti deve anche divertire. La pandemia -aggiunge- è un nemico che vale la pena affrontare, un vicino di casa anche no".

L'attività, si legge nella nota, per ora diventerà itinerante e ad agosto proporrà rassegne di cinema all'aperto al parco delle Crocerossine, presso il CineMarmocchi, uno spazio dedicato ai bambini aperto grazie a un crowdfunding civico del comune di Milano che anche questa estate proporrà film sullo schermo gonfiabile, insieme a concerti al pianoforte e attività per i più piccoli. Un primo concerto al pianoforte di Marco Caruso, giovedì 21 luglio alle 21, a ingresso libero, segnerà l'inizio delle attività che verranno comunicate sui canali social del CineMarmocchi.