Milano: in appello arrestati scagionati da video, poliziotti nei guai per lesioni

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Due video scagionano due giovani di origine peruviana arrestati a Milano, ma mettono nei guai due poliziotti del commissariato Lambrate. I fatti risalgono alla notte dell'8 novembre 2019 quando cinque amici, dopo una serata insieme, si fermano in piazza Gobetti perché uno ha urgenza di orinare. Un gesto che viene notato da una Volante e che porta a una colluttazione. Gli agenti - poi raggiunti da altri colleghi - mettono a verbale di essere stati aggrediti e per due ragazzi, 28 e 29 anni all'epoca dei fatti, scatta l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale; mentre degli altri tre si perdono le tracce. Il giorno dopo, davanti al giudice delle direttissime, arriva la prima sentenza: sei mesi ciascuno in abbreviato.

Il cambio di avvocato e la visione di due video - uno realizzato da un ragazzo del gruppo e l'altro da un condomino - ha riaperto i giochi davanti ai giudici della seconda sezione d'appello. Le immagini riprese con i cellulari (e mostrate in una puntata de Le Iene) fanno vedere gli agenti che, senza subire alcuna aggressione, si scagliano contro i due, uno sarebbe stato centrato con un calcio quando era già ammanettato e a terra. Nel processo il difensore Rocco Paradisi ha messo in fila gli errori nel verbale del controllo, le incongruenze tra le persone intervenute sul posto e soprattutto ha fornito i frame di quanto accaduto ottenendo l'assoluzione.

"C'è un libro del professore Federico Stella che si intitola 'La Giustizia e le ingiustizie'. Credo che oggi quell'ingiustizia subita dai due miei clienti sia mutata. Ci siamo trovati di fronte a una reale ingiustizia e oggi giustizia è stata fatta", spiega l'avvocato. Ora a trovarsi di fronte a un giudice sono i due agenti, di 27 e 34 anni, che sono chiamati a rispondere per l'arresto, le lesioni aggravate, il falso in atto pubblico e la calunnia.