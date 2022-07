Milano: 32enne ricercata arrestata dalla polfer in Stazione Centrale

20 luglio 2022 a

Milano, 20 lug.(Adnkronos) - Fermata per un controllo, si scopre che era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma e per questo è stata arrestata. E' accaduto ieri a Milano a una cittadina croata di 32 anni.

La donna, con precedenti specifici, è stata notata dagli agenti della polizia ferroviaria che stavano eseguendo un servizio di vigilanza alla Stazione Centrale. Sottoposta a controllo, è emerso che era ricercata per il reato di furto aggravato, per il quale era stata condannata a scontare la pena residua di tre anni, tre mesi e sedici giorni di carcere, nonché il pagamento della multa di 720 euro. Per lei sono scattate le manette.