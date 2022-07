Maviglia: "Importante sensibilizzare su corretto uso acqua"

20 luglio 2022 a

a

a

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - “Iniziative come quella svoltasi oggi offrono un importante contributo nell'opera di sensibilizzazione, educazione e divulgazione che deve essere fatta riguardo il corretto utilizzo dell'acqua, una risorsa preziosissima”. Lo ha detto Roberto Maviglia, Consigliere delegato all'Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione di Idroscalo, a margine della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l'acqua del rubinetto?”, il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l'obiettivo di educare e sensibilizzare bambini e ragazzi riguardo il ciclo dell'acqua e l'importanza di un corretto utilizzo di questo bene prezioso.

“Quando questo evento è stato ideato non si poteva prevedere che si sarebbe poi svolto proprio nel momento più difficile in termini di gestione dell'acqua, nel nostro Paese e nel mondo. Si tratta dunque di un'iniziativa di grande rilevanza anche per l'Idroscalo che, oltre ad essere un luogo di divertimento e svago, è un centro didattico e, grazie alla presenza del centro di ricerca di Gruppo Cap, svolge anche attività di ricerca”.

“Il coinvolgimento delle nuove generazioni - ha concluso Maviglia - è un aspetto fondamentale nel percorso di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini al rispetto dell'acqua e delle risorse naturali”.