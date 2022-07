Inps: sospende fino al 31 agosto invio Note rettifica e diffide adempimento

20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug -(Adnkronos) - Per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, l'Inps sospenderà l'inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. Lo comunica l'istituto spiegando che sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione. Nello stesso periodo, inoltre, sarà sospesa la trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione.