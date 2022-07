20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug (Adnkronos) - "Gli italiani guardano sgomenti a quello che è accaduto nelle loro istituzioni" e in "alcuni partiti". Lo ha detto Enrico Letta al Tg1, parlando della crisi di governo e aggiungendo: "Se penso ai 19 mld del Pnrr che non arriveranno e alle riforme che non si faranno".