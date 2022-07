20 luglio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - La precisazione va fatta perché, dopo l'intervento duro della Lega in Aula, si erano fatti insistenti i rumors di un'accelerazione della crisi, senza andare alla 'conta' in Aula. Fonti vicine al presidente del Consiglio assicurano invece che Draghi attenderà il voto per decidere della permanenza nel governo.