Governo: Draghi, 'unica strada è ricostruire patto fiducia, se vogliamo stare insieme'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "L'unica strada è ricostruire daccapo questo patto" di fiducia che teneva insieme la maggioranza, "con coraggio, altruismo e credibilità: a chiederlo sono soprattutto gli italiani". Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in cui ha fatto riferimento alle "manifestazioni senza precedenti" per il proseguo del governo che ci sono state in questi giorni "e che è impossibile ignorare". Ne ha citate "due in particolare", quella di "2.000 sindaci abituati a confrontarsi quotidianamente con i problemi del territorio" e quella degli "eroi della pandemia".