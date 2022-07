Governo: Draghi non sale al Quirinale, al Colle ancora non stabilita agenda domani

20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, salirà probabilmente domani al Quirinale, ma ancora al Colle non è stata fissata un'agenda. Infatti il premier ha intenzione di recarsi anche alla Camera per il dibattito sulle sue comunicazioni. Solo al termine dei lavori dell'Assemblea di Montecitorio, deciderà di recarsi a riferire al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A quel punto il Capo dello Stato avrà tutti gli elementi per decidere come procedere. Se aprire eventuali consultazioni oppure se e quando sentire i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico, per procedere poi allo scioglimento delle Camere.