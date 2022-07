Governo: Draghi, 'fine patto fiducia che ha tenuto insieme maggioranza, non si può ignorare'

20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Come ho detto in Consiglio dei Ministri, il voto di giovedì scorso ha certificato la fine del patto di fiducia che ha tenuto insieme questa maggioranza". Così il premier Mario Draghi in Senato.

"Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo, perché equivarrebbe a ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo, perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo, perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum".