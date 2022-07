Festival Epicureo di Senigallia: nel libretto una inedita traduzione delle Sentenze vaticane

20 luglio 2022 a

(Adnkronos) - 20 luglio 2022. Si terrà a Senigallia (AN) dal 21 al 23 luglio il Festival Epicureo, promosso da Vivere Senigallia con il patrocinio del Comune di Senigallia e dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Tre giorni di incontri e dibattiti cui prenderanno parte 15 relatori che si alterneranno sul palco di piazza Garibaldi. Come da tradizione, il Festival Epicureo, giunto quest'anno alla IV edizione dedicata al tema “Fare il domani migliore dell'oggi”, inserisce all'interno del libretto dedicato alla manifestazione, una traduzione inedita delle Sentenza Vaticane di Epicuro. Quest'anno il traduttore è Enrico Piergiacomi, già ospite nell'edizione del 2020, e che torna nella giornata del 22 luglio. Le Sentenze vaticane sono un manoscritto contenente 81 frasi di chiaro stampo epicureo riscoperte alla fine del Settecento nella biblioteca vaticana, da cui prendono il nome. Alcune di queste frasi sono tra le più belle le massime di Epicuro giunte fino a noi, tanto che una di loro dà anche il titolo al Festival di quest'anno. Come ogni anno la traduzione, oltre che sul libretto del programma, è disponibile in ebook, scaricabile gratuitamente su www.Epicuro.org e libera da ogni copyright, quindi ciascuno può modificarla o ripubblicarla senza vincoli. A differenza degli altri anni la traduzione di Piergiacomi ha anche molte note a corredo che spiegano ed integrano la traduzione.