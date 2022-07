Festival Epicureo di Senigallia: le massime di Epicuro impresse sui muri della città grazie ai murales

20 luglio 2022 a

(Adnkronos) - Senigallia, 20 luglio 2022. Sono tante le iniziative collegate al Festival Epicureo di Senigallia che si terrà giovedì 21 luglio a sabato 23 luglio. Per la sua IV edizione il Festival tratterà il tema “Fare il domani migliore dell'oggi”. Oltre agli appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco di piazza Garibaldi bel 15 relatori, tra le iniziative dedicate a tutta la città c'è quella, divenuta un appuntamento ormai consolidato, dei murales. Grazie alla sapiente mano dei più importati “graffittari” porzioni di muri di Senigallia si colorano con immagini e frasi di Epicuro. I writers Geos, Panic e Tolp si sono cimentati anche quest'anno in un vero capolavoro, realizzato nel sottopasso di via Mamiani, attraversamento ciclopedonale particolarmente frequentato perchè collega il centro storico al lungomare. Le immagini scelte offrono una riflessione sulla possibilità del miglioramento della condizione umana. Murales che si aggiungono a quelli realizzati nelle precedenti edizioni dedicati ai temi filosofici dell'amicizia e dell'infinito. Una tradizione, quella dei murale, nata quasi 1.800 anni fa, quando in Turchia, a Enoanda, un “certo” Diogene fece scrivere la filosofia di Epicuro su un enorme muro, con lo scopo dichiarato di regalare la felicità che il pensiero epicureo aveva gli donato nel corso della vita ai suoi concittadini e ai posteri. Poiché molti frammenti di quel muro sono arrivati fino a noi (anche grazie al lavoro dell'archeologo Jürgen Hammerstaedt, ospite fisso del Festival) il desiderio di Diogene che il pensiero di Epicuro arrivasse fino a noi si è avverato.