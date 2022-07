ESKUTE celebra l'Eurobike con il primo Flagship Store tedesco offline

20 luglio 2022 a

BERLINO, 20 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il marchio emergente di e-Bike ESKUTE ha recentemente compiuto un importante passo nella strategia di sviluppo globale partecipando all'Eurobike 2022 a Francoforte, in Germania. Eurobike è uno dei più grandi eventi fieristici al mondo per promuovere l'innovazione e il futuro della mobilità, ESKUTE ha presentato quattro nuovi modelli del 2022, portando l'azienda tra i principali marchi globali di e-Bike.

Con migliaia di persone che partecipano a Eurobike durante l'alta stagione dei viaggi in Europa, ESKUTE ha la possibilità di attrarre nuovi partner commerciali, aumentare l'esposizione del marchio e connettersi con i propri clienti. I partecipanti allo stand di ESKUTE hanno avuto la possibilità di incontrare il team europeo, testare i prodotti e conoscere gli entusiasmanti piani di sviluppo futuro dell'azienda. Per soddisfare al meglio un pubblico europeo, ESKUTE ha selezionato con cura una gamma di modelli che meglio si adattano alle abitudini dei consumatori locali e rappresentano al meglio i punti di forza dell'azienda nella progettazione e produzione.

In mostra nello stand troviamo i modelli introdotti da ESKUTE nel 2022. I due modelli con motore posteriore integrato nel mozzo, Polluno e Netuno, e le due ebike con motore centrale Polluno Pro e Netuno Pro: questi ultimi modelli sono più prestanti e offrono un'esperienza di guida di alto livello. Per i ciclisti che pedalano principalmente in città viene consigliata la Polluno che offre un'esperienza di guida più confortevole ed elegante, mentre le mountain bike elettriche Netuno sono più adatte per chi predilige il fuoristrada e i terreni più difficili. Ogni e-Bike ESKUTE è dotata di una batteria Samsung-core da 36 V/14,5 Ah con impermeabilità migliorata, abbinata ad un telaio resistente all'acqua, che offre una guida più sicura in tutte le condizioni meteo.

A luglio, ESKUTE ha anche aperto ufficialmente il suo flagship store tedesco offline presso Derhein International GmbH a Mainz. Riguardo all'apertura del primo negozio fisico, Chuqiao Zhao (conosciuta come Cecilia) ha dichiarato: "Chiunque sia interessato alle e-bike è il benvenuto nel nostro negozio per testare i nostri prodotti in qualsiasi momento. Ci impegniamo a far sapere a più consumatori che siamo più di un negozio online. Stiamo espandendo costantemente la nostra rete e i nostri canali offline, offrendo a tutti maggiori opportunità di sperimentare i nostri prodotti".

Il passaggio dalla vendita principalmente online all'apertura di un negozio fisico segna un'importante pietra miliare nella storia del marchio poiché si concentra sempre più sulla localizzazione di prodotti e servizi. I clienti in Germania possono ora testare i prodotti in negozio, parlare con i rappresentanti di vendita competenti e ricevere le loro nuove biciclette direttamente a casa, offrendo un'esperienza di acquisto interattiva e conveniente.

Per ulteriori informazioni, visitate: https://eskute.it/

