Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Per mettere in sicurezza il Paese e dare le risposte che i cittadini aspettano serve un rinnovato patto di fiducia. Noi ci auguriamo che tutte le forze di maggioranza condividano questo impegno necessario per il bene dell'Italia". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, su twitter.