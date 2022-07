Governo: ira senatori M5S per affondo Draghi su superbonus, attesa indicazione voto**

20 luglio 2022 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Ira dei senatori M5S per la replica del premier Mario Draghi in Aula al Senato, in particolare sull'affondo del premier sul superbonus. Ribollono le chat dei senatori pentastellati, "dopo una replica così, che ca... dobbiamo dirgli?", uno dei messaggi visionati dall'Adnkronos. A quanto si apprende, tuttavia, non è arrivata ancora un'indicazione dei vertici del Movimento sul voto di fiducia, "siamo in attesa", riferiscono diversi senatori.