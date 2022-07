Toyota: chiude primi sei mesi con quota record al 6,8%, vendite elettrificati all'83%

19 luglio 2022 a

a

a

Roma, 19 lug. - I(Adnkronos) - n un mercato italiano che nel primo semestre 2022 ha registrato una netta contrazione (-22,6%), il Gruppo Toyota segnala il risultato ottenuto con una quota complessiva record del 6,8% pari a circa 46.800 vetture immatricolate. Un risultato - sottolinea la filiale italiana - frutto anche della leadership sull'elettrificazione con una quota di veicoli elettrificati Toyota e Lexus che cresce ulteriormente e raggiunge l'82,6% (+ 8,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021).

In dettaglio Toyota chiude la prima metà del 2022 con circa 45.000 unità immatricolate ed una quota in crescita pari al 6,5%. Alla base di questi risultati, si segnala, una strategia di differenziazione della gamma con il successo della famiglia Yaris con Toyota Yaris Cross che diventa nel primo semestre 2022 il modello più venduto del brand con 13.296 unità immatricolate sorpassando di poche unità anche la Yaris che si attesta a 13.182 immatricolazioni (rappresentando insieme quasi il 60% nella mix di vendita del brand). Bene anche il contributo degli altri SUV di casa Toyota con RAV4 e C-HR che raggiungono rispettivamente l'11,1% e il 6,1% di quota. Anche nel segmento A si conferma la buona accoglienza per Aygo X che raggiunge le quasi 5.000 unità immatricolate a soli tre mesi dal lancio. Nella seconda metà dell'anno il brand è atteso da importanti novità con il lancio della Nuova Toyota Corolla Cross, il primo modello a beneficiare del sistema ibrido di quinta generazione, in attesa dell'arrivo del nuovo bZ4X, il primo modello della famiglia bZ, sviluppato sulla piattaforma e-TNGA, completamente dedicata alle auto elettriche a batteria.

Sale anche la quota di Lexus che in un mercato premium dove la contrazione è più marcata, si attesta su una share pari all'1,6% (con +0,7 punti percentuali nel canale dei privati) grazie alla performance del Nuovo NX. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 anche questo brand vedrà due due novità molto attese: il nuovo RX e l'RZ Full Electric, il nuovo modello completamente elettrico di Lexus. Nel semestre contributo positivo anche da Kinto, terzo brand globale dedicato ai servizi di mobilità, che conferma anche in Italia la strategia di evoluzione del proprio modello di business e lo fa registrando nel semestre dati in crescita.