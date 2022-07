Rifiuti: ordinanza, 'a Livigno gestione illecita almeno dal 2007'

19 luglio 2022 a

Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Dei rifiuti abbandonati in una piazzola comunale hanno fatto scattare l'indagine e "la corposa acquisizione documentale ha permesso di accertare come l'illecita procedura di gestione dei rifiuti" nel Comune di Livigno (Sondrio) - che beneficia di un particolare regime fiscale - "coinvolgesse la maggior parte degli esercenti commerciali del territorio, oltre a estendersi per un rilevante lasso di tempo: essendosi determinato l'inizio della gestione illecita quantomeno, e con certezza, nell'anno 2007". E' quanto emerge nell'ordinanza firmata dal giudice di Milano Fabrizio Filice che ha portato a indagare per traffico illecito di rifiuti il comandante della Polizia locale Cristoforo Domiziano Franzini (interdetto dal suo lavoro per nove mesi), il sindaco Remo Galli, l'ex sindaco Damiano Bormolini e l'assessore comunale in materia di politiche ambientali Christian Pedrana.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali, insieme a interrogatori e acquisizioni di documenti, hanno permesso agli investigatori - l'indagine coordinata dalla Dda di Milano è stata condotta da Squadra mobile e Guardia di finanza di Sondrio - di ricostruire "il numero delle operazioni di illecito smaltimento che in 13 anni sono state perpetrate a Livigno: sono stati reperiti 863 verbali, di cui ciascuno riportante decine e a volte centinaia di singoli smaltimenti" tra cui prodotti cosmetici, farmaceutici, liquidi per sigarette elettroniche, strumenti informatici o elettrodomestici. Verbali che sono risultati falsi. "E' emerso che ingenti quantità di rifiuti sono state abusivamente riversate nel centro di compattamento di Val Viera, destinato esclusivamente alla raccolta indifferenziata effettuata sul territorio comunale tramite ditte autorizzate. E' stato accertato come detta struttura sia stata utilizzata illegalmente per smaltire i beni di cui i commercianti dovevano disfarsi".

Si è poi anche scoperto che "una ridotta quantità di merce è stata direttamente trattenuta dal comandante Franzini mentre, per la maggior parte dei rifiuti, non è stato possibile accertare la reale destinazione, essendosene persa ogni traccia" si legge nell'ordinanza in cui emerge come le aziende coinvolte "non abbiano mai pagato nulla al Comune di Livigno per il servizio di smaltimento offerto". Ma il risparmio di spesa ottenuto non sarebbe stato l'unico vantaggio dei commercianti: "grazie ai verbali redatti dalla Polizia locale gli indagati hanno poi conseguito il controvalore economico relativo al 'reso' del prodotto dichiarato distrutto ma per cui in realtà non hanno sostenuto alcun costo".