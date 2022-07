Previdenza, Consulenti lavoro: "'Tregua' estiva per notifiche Inps"

19 luglio 2022 a

a

a

Roma, 19 lug. (Labitalia) - Dopo la tregua fiscale anche quella previdenziale. A partire dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, saranno sospese infatti le notifiche, emesse dall'Inps, di note di rettifica e le diffide di adempimento. Non solo. Sempre nello stesso periodo, saranno interrotte anche le elaborazioni delle richieste verso il sistema DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale tramite il sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione (D.p.a). Nello stesso periodo, inoltre, sarà interrotta anche la trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione. E' quanto annuncia una nota del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

Anche l'Inps ha, quindi, accolto la richiesta del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di concedere una tregua, per il periodo estivo, delle notifiche e delle diffide in materia previdenziale emesse dall'Istituto. La decisione, infatti, segue quella già comunicata lo scorso 15 luglio dall'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito di interrompere la programmazione degli invii di lettere per la compliance e dei controlli automatizzati inerenti i dichiarativi fiscali, tra cui quelli relativi ai modelli 770, nel periodo tra l'ultima settimana di luglio e la prima del mese di settembre prossimo.

“Due risultati molto attesi e apprezzabili, che fanno seguito ad una nostra costante attività di interlocuzione con gli Enti -commenta la Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone-, e che rappresentano una sostanziale tregua per l'operatività degli studi dei consulenti del lavoro in un periodo generalmente coincidente con la chiusura per le ferie estive".