Milano: evade da detenzione domiciliare, arrestato a stazione Rogoredo

19 luglio 2022

Milano, 19 lug.(Adnkronos) - Un giovane di 28 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri a Milano per evasione. Gli agenti della polfer, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione ferroviaria di Rogoredo, hanno notato due persone sospette all'uscita del sottopasso comunale che conduce in via Sant'Arialdo. Dagli accertamenti in banca dati, è emerso che uno dei due aveva numerosi precedenti di polizia, mentre l'altro era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua residenza in provincia di Pavia, come disposto dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Pavia, in relazione a due reati, tentata rapina e tentato furto aggravato, commessi nel 2017 e nel 2021.

Il 28 enne è stato quindi bloccato e condotto in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.