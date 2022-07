Meteo: Lombardia, persiste il caldo, possibili temporali a ridosso dei rilievi alpini

19 luglio 2022 a

Milano, 19 lug.(Adnkronos) - Un promontorio anticiclonico, con asse attualmente centrato ed esteso dal bacino del Mediterraneo al Nord-Europa, tenderà nei prossimi giorni a cedere per il transito di onde depressionarie atlantiche. Questa configurazione manterrà sulla Lombardia giornate calde e per lo più poco nuvolose o velate in pianura, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi. Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, secondo il bollettino diramato da Arpa regionale.

Anche per oggi il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi. Tendenza a velato verso sera a partire dai settori occidentali, con precipitazioni possibili a carattere di brevi rovesci o temporale a ridosso dei rilievi alpini.

Le temperature massime in pianura saranno tra i 33 e i 37 gradi. Zero termico attorno ai 4800 metri. Venti in pianura e Appennino deboli orientali, con rinforzi a tratti verso sera; sui settori alpini di montagna generalmente deboli settentrionali o a regime di brezza.