Marmolada: domani i primi funerali delle vittime del crollo del ghiacciaio

19 luglio 2022 a

a

a

Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Saranno celebrati domani i primi funerali di alcune delle vittime della Marmolada, esequie separate per chi è stato unito dalla valanga di domenica 3 luglio sulla Marmolada. A Isola Vicentina, nella chiesa parrocchiale, ci sarà l'ultimo saluto a Filippo Bari, 27 anni, tra i primi corpi riconosciuti. Per l'occasione, il sindaco Francesco Enrico Gonzo ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato la cittadinanza "a rispettare un momento di silenzio alle ore 10 e gli esercizi commerciali a sospendere l'attività durante lo svolgimento delle esequie". In prima fila i genitori, il fratello e la moglie. "Non mi ero innamorata soltanto di te, mi ero innamorata anche del modo in cui vedevi il mondo. Ed è stato attraverso i tuoi occhi che ho visto cosa mancava nel mio" scrive Jelena, madre del loro bambino.

Anche per Paolo Dani, 52 anni, funerali domani 20 luglio e lutto cittadino a Valdagno (Vicenza): per l'intera giornata le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta per la guida alpina che insegnava ad adulti e bambini "l'amore" per le vette, per un uomo "generoso e instancabile nell'adempiere alla nobile funzione di prestare aiuto alle persone in difficoltà in montagna, portandone negli anni moltissime in salvo". Saranno 'social' i funerali di Tommaso Carollo (sempre domani) al Duomo di Thiene per consentire alla compagna Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla tragedia, di esserci virtualmente dal letto dell'ospedale di Santorso. E nel pomeriggio di domani, alle 16 nella chiesa di Levico Terme, si terranno i funerali di Liliana Bertoldi, la 58enne trentina deceduta sotto la valanga di ghiaccio e rocce.

Lontano dalla Marmolada si terranno invece le esequie degli unici due stranieri, Pavel Dana e Martin Ouda, turisti della Repubblica Ceca. Giovedì sarà le seconda giornata di lutto. Alle 9, nella chiesa di Barbarano, verranno celebrati i funerali di Nicolò Zavatta, 22 anni, la più giovane fra le vittime della Marmolada e l'ultimo a essere riconosciuto comparando il Dna. Sempre giovedì, alle 10, nel Duomo di Cittadella (Padova) ci sarà l'addio ai coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro che lasciano due figli. Sabato 23 luglio sarà invece proclamato il lutto cittadino a Bassano del Grappa e a Montebelluna per Emanuela Piran (33 anni) e Gianmarco Gallina (36), una delle coppie morte nel crollo, che saranno ricordati con una funzione commemorativa.