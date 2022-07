19 luglio 2022 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Se sono deluso da Conte? Non voglio entrare in dinamiche psicoanalitiche. Stiamo sulla politica. Io penso che in questa maggioranza siamo tutti dentro una condizione unica e speciale e ognuno di noi vorrebbe o avrebbe voluto ottenere cose, io sono rimasto deluso quando ho proposto una misura stra-giusta come la dote ai 18enni" ma non si è fatta. Così Enrico Letta alla Festa de L'Unità di Roma.