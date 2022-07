Governo: Brunetta, 'i partiti condividano con Draghi una nuova prospettiva'

19 luglio 2022 a

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Le urne anticipate non sono di per sé una sciagura. Ma serve sempre una attenta valutazione del rapporto costi benefici, che oggi risulta enormemente squilibrato: i costi di urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici. Un gioco che, per il Paese, non vale assolutamente la candela e infatti i cittadini non capiscono. Il centrodestra di governo sta dalla parte del Paese". Lo dice Renato Brunetta al 'Corriere della sera'.

I partiti "abbiano la forza di condividere con Draghi una nuova prospettiva. I partiti che si riconoscono nell'agenda Draghi-Mattarella devono rinnovare una chiara e ferma responsabilità verso il Paese, riconfermandosi reciprocamente, e poi manifestando al Quirinale e allo stesso premier le ragioni di una fiducia non più solo emergenziale, ma squisitamente politica, per dare continuità e stabilità all'azione di governo. Il capo dello Stato si troverebbe di fronte a una nuova manifestazione di significativa volontà politica", spiega il ministro della Pa.