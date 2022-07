Governo: Bettini difende Conte a coordinamento Pd 'pone temi sociali'

19 luglio 2022 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Cari compagni, ho preferito in questo periodo non rilasciare dichiarazioni pubbliche per non essere strumentalizzato. Posso dire a proposito di quanto sta accadendo ora in Italia che sarebbe un errore sottovalutare le istanze portate da Giuseppe: il governo non può cadere sull'agenda sociale". Così Goffredo Bettini sarebbe intervenuto al coordinamento Pd secondo quanto riporta Il Foglio. Bettini si è collegato alla riunione dem dalla Thailandia.