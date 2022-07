Formazione: arriva in Italia prima scuola completamente digitale per diplomandi

19 luglio 2022 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Arriva la prima scuola completamente digitale, dalle lezioni ai testi di studio, per la preparazione al conseguimento del diploma in tutta Italia. Si chiama 'Innova' ed è la piattaforma digitale dell'Istituto Superiore per la Formazione Janus, che opera con una metodologia innovativa e fornisce oltre 10.000 ore di lezioni online. 'Innova' nasce per rispondere al problema dell'abbandono scolastico, un fenomeno dai numeri drammatici, un esodo silenzioso di 3 milioni di studenti che hanno lasciato la scuola media superiore negli ultimi 20 anni. Non solo, la crisi del mondo della scuola è testimoniata anche da un altro dato: secondo un'elaborazione del Miur, nel 2019 i candidati esterni all'esame di Stato sono stati circa 17.000, con una percentuale di non ammessi pari all'80%. I ragazzi, infatti, una volta usciti dal percorso tradizionale, non ricevono la preparazione di cui hanno bisogno e il rischio del mancato completamento del ciclo di studi non fa che aumentare.

La scuola digitale Janus è stata creata proprio per svecchiare le metodologie didattiche tradizionali e offrire un supporto reale agli studenti, integrando e migliorando la classica formazione frontale in aula grazie agli strumenti del web. L'Istituto Janus nasce dall'esperienza trentennale del fondatore Pietro Dipalo nel campo della formazione a distanza e dalla volontà di trasmettere un sapere realmente orientato ai bisogni del mercato del lavoro: è la prima scuola tutta online nata con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la formazione superiore che, grazie alle più moderne tecnologie, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli studenti residenti in Italia e all'estero. A fondare e sviluppare il progetto il presidente Pietro Dipalo, manager e imprenditore del settore dell'istruzione con una vasta esperienza nel mondo della formazione e dell'e-learning 3.0.

La piattaforma 'Innova' è completamente votata all'innovazione: veloce, intuitiva e flessibile, mobile first e fully responsive. La nuova scuola digitale di Janus nasce infatti dall'urgenza di mettere a disposizione uno strumento all'avanguardia, integrato e multimediale per erogare un'offerta didattica innovativa e aggiornata attraverso la più ampia varietà di dispositivi (pc, smartphone e tablet), allo scopo di mettersi davvero dalla parte degli studenti e dei loro bisogni.

La piattaforma Lms-Learning Management System - 'Innova' è stata sviluppata su un modello formativo che favorisce l'autonomia e la personalizzazione del percorso: accessibile 24 ore su 24, contiene tutto il materiale didattico, permette di creare un piano di studio personalizzato e offre diverse funzioni, tra test di valutazione, lezioni registrate, webinar ed esercizi, tutoraggio e orientamento, simulazioni e Pcto online. Il progetto non lascia indietro gli studenti con esigenze specifiche (Deficit dell'attenzione, Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disprassia), proponendo loro corsi dedicati. L'apprendimento è infatti un'esperienza a tutto tondo, che coinvolge la persona da diversi punti di vista: per questo sono stati predisposti all'inizio dell'anno scolastico webinar live tenuti da psicologi esperti nella formazione, per insegnare agli studenti come organizzare il loro tempo e come gestire eventuali momenti di ansia e stress.

Internet e le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente il modo in cui viviamo, comunichiamo e impariamo, e la scuola non può ignorare questa rivoluzione dell'apprendimento, se non vuole diventare obsoleta. Le nuove tecnologie, infatti, possono offrire un valido aiuto per la realizzazione di ambienti di apprendimento capaci di supportare gli studenti, per una formazione flessibile, modulabile e autonoma, adatta alle diverse esigenze didattiche e cognitive e che metta al centro l'individuo, nella sua unicità. Per questo Janus ha investito in ricerca, docenza e tecnologia: per garantire un servizio di alta qualità che giri intorno agli studenti.

In seguito all'iscrizione lo studente riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma e immediatamente gli verrà assegnato un tutor personale con il quale fissare un appuntamento per il primo colloquio conoscitivo. Il tutor avrà il compito di stabilire il livello didattico d'entrata aiutandolo ad organizzare le sue ore di studio e cercando di inserire nei programmi eventuali momenti di ripasso, qualora lo studente ne presentasse la necessità.