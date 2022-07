Covid: Oms Europa, casi triplicati e ricoveri raddoppiati in 6 settimane

19 luglio 2022 a

Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - La "situazione attuale" di Covid-19 è che "la regione europea ha visto triplicare i nuovi casi nelle ultime 6 settimane, con quasi 3 milioni di contagi segnalati la scorsa settimana, che rappresentano quasi la metà di tutti i nuovi casi a livello globale. Mentre i tassi di ospedalizzazione causa Covid sono raddoppiati nello stesso periodo, i ricoveri in terapia intensiva finora sono rimasti relativamente bassi". A tracciare il quadro è Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, in una nota.

Sebbene i numeri delle intensive restino al momento "relativamente bassi", Kluge aggiunge che "tuttavia, poiché i tassi di infezione nei gruppi più anziani continuano ad aumentare, l'Europa continua a vedere quasi 3mila persone che muoiono di Covid ogni settimana".