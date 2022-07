19 luglio 2022 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio che se domani cadesse il governo italiano, un plauso salirebbe dal Cremlino. Non ho dubbi sul fatto che domani è in gioco anche la forza europea rispetto a questa crisi internazionale". Così Enrico Letta alla festa de L'Unità di Roma.