Governo: Letta, 'Crisi? Con avvicinarsi elezioni aumentano distinguo'**

19 luglio 2022 a

a

a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "In Italia c'è da febbraio dell'anno scorso un governo eccezionale che mette insieme quelli che andranno gli uni contro gli altri alle elezioni. E' evidente che le differenze sono enormi, tantissime. Noi con quella destra non c'entriamo niente. Per noi la battaglia sullo Ius Scholae è una battaglia decisiva per il Paese. Ed è naturale che man mano che si avvicina alla fine della legislatura aumentino i distinguo, vengano fuori i punti identitari in maniera più evidente. Questa crisi nasce in parte da questi aspetti". Così Enrico Letta alla Festa de L'Unità di Roma.