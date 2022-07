Ucraina: esperto militare, '200 forze speciali russe a caccia degli Himars'

18 luglio 2022 a

Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Il comando delle forze di occupazione della Federazione Russa ha annunciato una "caccia" all'Himars, il lanciarazzi a lungo raggio fornito a Kiev dagli Stati Uniti. Per farlo, Mosca starebbe inviando più di 200 forze speciali in Ucraina. Lo ha annunciato l'esperto militare ucraino Oleg Zhdanov, secondo cui la guerra russo-ucraina starebbe entrando in una nuova fase: la guerra delle forze speciali. "Ci sono informazioni - ha affermato - che hanno persino trasferito fino a 200 forze speciali qui... Inoltre, le forze speciali sono equipaggiate esclusivamente con equipaggiamento e armi occidentali per operazioni di sabotaggio e ricognizione nel nostro territorio e per cacciare razzi di grosso calibro a lungo raggio".

"Ora ci sarà una guerra fra forze speciali - ha aggiunto l'esperto - Le nostre forze speciali elimineranno questi gruppi, questi gruppi cercheranno di cacciare sul nostro territorio. Si tratta di un'altra fase della guerra e c'era da aspettarselo".