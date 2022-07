Terrorismo: gup Milano, reato riqualificato, 3 anni e 4 mesi per 'Leonessa dell'Isis' (2)

18 luglio 2022 a

(Adnkronos) - L'indagine nasce dalle acquisizioni di intelligence sull'allora 21enne miliziano di origini kosovare - legato alla cerchia dell'autore della strage di Vienna del 2 novembre 2020 (nella quale morirono quattro persone), Kujtim Fejzulai - che, in Germania, ha sposato con rito islamico l'imputata 20enne. La pubblica accusa ha ripercorso le indagini che hanno portato all'arresto della ragazza accusata di aver messo in atto "una continua e incessante attività di propaganda delle ideologie delle organizzazioni terroristiche attraverso l'utilizzo dei social network (Whatsapp, Snapchat, Instagram e soprattutto Telegram) esaltando lo Stato Islamico in tutte le sue componenti".

Considerata dall'accusa una sostenitrice dello Stato Islamico e parte dei cosiddetti Leoni dei Balcani, costola dell'Isis, avrebbe offerto "regole di mutuo soccorso per le sorelle bisognose, quali il reperimento di uno 'sposo' che abbia abbracciato la Jihad", inoltre nel suo cellulare sarebbero state trovare centinaia di chat, immagini di combattimenti e istruzioni su come poter fabbricare ordigni artigianali. Una ricostruzione contestata dalla difesa della donna che - in aula e in una memoria di 30 pagine - ha sottolineato "l'assenza di indagini serie che possano dimostrare che Bleona Tafallari facesse parte di questa presunta organizzazione, vista la mancanza di contatti operativi". La tesi dell'accusa non ha convinto il giudice che ha riqualificato il reato e ha 'cancellato' il suo presunto legame con il terrorismo.