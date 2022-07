Pnrr, fino al 30 giugno analizzati 42 bandi territoriali: stanziati 24,6 mld

18 luglio 2022 a

a

a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Sono stati 42 i "Bandi territoriali” analizzati, a tutto il 30 giugno 2022 relativi ai progetti di investimento del Pnrr ai quali gli Enti locali hanno partecipato su base competitiva. Si tratta di 42 bandi per complessivi 24,6 miliardi, di cui il 43,8% riservato al Mezzogiorno in linea con quanto previsto dall'obiettivo trasversale di riduzione dei divari territoriali. E' quanto fotografa l'infografica pubblicata oggi da Upb.

Poco meno del 60% dei bandi ha riguardato le Missioni 1 e 2 del Pnrr (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo e Rivoluzione verde e transizione ecologica) per le quali le amministrazioni titolari maggiormente coinvolte sono state, coerentemente con l'oggetto delle Missioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministero della Transizione ecologica. Alle Missioni 4 e 5 (Istruzione e ricerca e Inclusione e coesione), invece, è andato il 70% delle risorse stanziate e gli Enti titolari maggiormente coinvolti sono il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e della Ricerca.

Gli investimenti del Pnrr devono essere realizzati nel rispetto di alcuni principi trasversali, tra cui la riduzione dei divari territoriali. Il vincolo "è rispettato" con riferimento sia alle missioni, sia alle amministrazioni titolari, si legge ancora nell'infografica Upb.

Per le prime fanno eccezione la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile); per le seconde, che dovevano assicurare il rispetto del vincolo territoriale, il Ministero del Lavoro, quello della Cultura e la PCM - Dipartimento Innovazione tecnologica e transizione digitale.

L'analisi ha consentito di individuare sei differenti tipologie di formulazione delle graduatorie sulla base delle quali sono state distribuite le risorse. Le varie modalità individuate per integrare gli obiettivi specifici del Pnrr con il vincolo territoriale, spiega ancora Upb, presentano criticità in termini di possibili riordinamenti della graduatoria finale dei progetti selezionati rispetto a quella che si avrebbe in assenza di applicazione del vincolo territoriale. L'infografica comunque, conclude la nota verrà periodicamente aggiornata. Finora, è nel quarto trimestre 2021 che è stata registrata la maggiore concentrazione sia di bandi sia di risorse.