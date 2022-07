Milano: caso Genovese, è il giorno della difesa, imputato presente in aula

18 luglio 2022 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Al settimo piano del Palazzo di giustizia a Milano è il giorno delle difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore (presente in aula) che deve rispondere delle violenze sessuali ai danni di due ragazze - una 23enne abusata durante una vacanza a Ibiza nel luglio 2020 e una 18enne stuprata durante una festa nel suo attico a due passi dal Duomo -, oltre che di detenzione e cessione di droga. Per lui la procura ha chiesto una condanna a otto anni.

Secondo i difensori di Genovese - gli avvocati Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida - l'uso di droghe avrebbe influito, come dimostra una loro consulenza, sulla capacità di intendere e volere del loro assistito al momento delle violenze di cui è chiamato a rispondere. Nel dibattimento a porte chiuse - il processo si svolge con rito abbreviato, che comporta lo sconto di un terzo della pena - la difesa è pronta a sostenere - sostenuta dalla relazione della psicologa Chiara Pigni - come un "disturbo dello spettro autistico di livello moderato", insieme all'assunzione di droghe, avrebbe impedito all'imputato di riconoscere il mancato consenso delle vittime.

Ma oggi a difendersi tocca anche all'ex fidanzata Sarah Borruso imputata in concorso con Genovese solo per la prima violenza; per lei i pm, nella scorsa udienza, hanno chiesto due anni e otto mesi di condanna. Assistita dall'avvocato Gianmaria Palminteri, ha sempre respinto le accuse: "Mai avrei potuto fare male a qualcuno, mai avrei assistito a una violenza. Mai avrei fatto qualsiasi cosa senza la partecipazione e il consenso di chi stava con me" le sue parole in aula. La sentenza è in programma il prossimo 19 settembre.