Marmolada: procura Trento concede nulla osta per esequie 11 vittime

18 luglio 2022 a

a

a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - La procura di Trento ha concesso il nulla osta per le 11 vittime del crollo della Marmolada permettendo così alle famiglie di poter procedere con i funerali. Esequie che si svolgeranno, in ordine sparso, questa settimana. Alle sei vittime identificate subito - tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda) - si erano poi aggiunti anche i nomi delle persone reclamate: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta, il più giovane delle vittime e tra quelle riconosciute tramite Dna. Il bilancio definitivo della valanga di domenica 3 luglio è dunque di otto uomini e tre donne morti, ben otto le vittime venete di cui sette residenti in provincia di Vicenza.