18 luglio 2022

Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Il campo delle nuove elezioni dipende moltissimo dalle regole del gioco. Non lo so noi da che parte staremo. Se ci sarà da una parte il populismo di Conte e i grillini e dall'altra il sovranismo di Meloni e Salvini staremo da soli. Però penso che non ci sarà l'accordo Pd e 5 stelle". Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera in Italia.