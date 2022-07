Italia-Algeria: Draghi, 'amicizia essenziale per sfide da affrontare, lavoriamo insieme'

18 luglio 2022 a

a

a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune.