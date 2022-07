Governo: Calenda, 'fronte repubblicano contro politica ridotta a cialtronopoli'

18 luglio 2022 a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "'E ogni partito/sindacato che si presenta con una proposta di spesa o spiega come coprirla o verrà gentilmente accompagnato alla porta senza alcuna risposta'. Così la finiamo con questo spettacolo indecoroso delle proposte stile 'Miss Universo'. Questo è l'unico modo per stanare i populisti e chi si accompagna a loro. E forse allora vedremo formarsi un ampio Fronte Repubblicano nel paese e in parlamento composto da chi si è profondamente rotto le balle di una politica ridotta a cialtronopoli. Daje Draghi". Così Carlo Calenda su twitter.