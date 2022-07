18 luglio 2022 a

a

a

Roma, 18 lug (Adnkronos) - "La transizione energetica è essenziale per frenare il cambiamento climatico, per creare occupazione, per difendere la nostra sicurezza. L'energia rinnovabile è già il nostro presente ma è soprattutto il nostro futuro: un futuro verso cui dobbiamo procedere con celerità, con determinazione". Lo ha detto Mario Draghi al Business forum ad Algeri.