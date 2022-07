Salvini torna poliziotto, rispolvera polo Nocs

17 luglio 2022 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Polo blu scura, con lo stemma in petto dei Nocs, il Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia, con tanto di motto 'sicut nox silentes', ovvero 'silenziosi come la notte', personalizzata con il suo nome. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenta così in video, per ribadire la linea per la soluzione alla crisi di governo, chiedendo ai vari "Conte, Letta e Di Maio" di farla finita "con il teatrino, con le beghe e litigi".

Un Salvini, in versione poliziotto su Facebook, che torna ad indossare la 'divisa' dopo gli ultimi mesi in giacca e cravatta. "O la finite o fatevi da parte e facciamo scegliere gli italiani", avverte il leader della Lega.