Roma, 17 lug (Adnkronos) - Anche oggi Matteo Salvini ha parlato a lungo con i dirigenti della Lega, al telefono e in video collegamento, per fare il punto della situazione politica e per aggiornarli dopo l'incontro con Silvio Berlusconi in Sardegna. Confermata la piena sintonia anche con il Cavaliere, testimoniata dalla nota congiunta. Lo si apprende fa fonti della Lega.